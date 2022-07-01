Для чого на Дніпрі поставили нові буйки та чи буде відкрито навігацію

Багато кременчужан задають питання щодо розміщення на Дніпрі нових буйків – адже навігація під час дії воєнного стану заборонена.
Про це під час ранкового брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Він пояснив, що навігація та будь-який рух маломірних суден по Дніпру та Пслу на час дії воєнного стану заборонені.
Нагадаємо, рух маломірних суден по річкам Кременчуцького району заборонений на період воєнного стану.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер