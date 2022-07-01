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Кременчук, Надзвичайні новини

Для чого на Дніпрі поставили нові буйки та чи буде відкрито навігацію

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 503

 

Навігації не буде до закінчення періоду воєнного стану

Багато кременчужан задають питання щодо розміщення на Дніпрі нових буйків – адже навігація під час дії воєнного стану заборонена.

Про це під час ранкового брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Він пояснив, що навігація та будь-який рух маломірних суден по Дніпру та Пслу на час дії воєнного стану заборонені.

- Ці буйки встановили не для навігації, а для обмеження руху по Дніпру, як засоби додаткового контролю, - пояснив він.

Нагадаємо, рух маломірних суден по річкам Кременчуцького району заборонений на період воєнного стану.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: Дніпро Кременчук буй заборона
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