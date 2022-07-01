«Перша думка - вижити»: Влад, який стрибнув в озеро у «Міському саду» після обстрілу

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 1 929

Владислав саме той хлопець, який стрибнув в озеро Міського саду, коли друга ракета прилетіла на завод Кредмаш. На камерах відеонагляду видно, як хлопець стрибає у воду, а дівчина біжить. Виданню Bild хлопець розповів, що приїхав до Кременчука з Одеси, коли там почалися обстріли. 27 червня він разом з подругою відпочивали у Міському саду.

- Після першого удару ми вирішили бігти одразу до бетонної огорожі, а коли зрозуміли, що до огорожі краще не треба, то побігли до озера, - розповів Влад.

Він додав, що коли гукнув своїй супутниці: «У воду» і боковим зором бачив, як вона біжить до води. Пригнув. Дівчина - ні, оскільки не вміє плавати, але про це хлопець дізнався згодом.

Хлопець розповів, що він та дівчина постраждали. У нього є опік, садна та проблеми з вухами.