У Кременчуці рух по центральній вулиці біля колишнього ТЦ «Амстор» відновили

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У Кременчуці відновили рух через вул. О. Халаменюка від перехрестя з вул. Першотравневою до перехрестя з вул. Соборною. Про це поідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавщини. Його закривали після обстрілу Кременчука 27 червня.

Нагадаємо, що 27 червня, рашисти вп'яте обстріляли Кременчук, цього разу удар прийшовся на ТЦ Амстор та завод Кредмаш. В результаті удару та пожежі загинули 19 осіб, безвісті зниклі - 21. Серед 61 пораненого є діти та троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані.

Наразі 17 загиблих ідентифіковані. З них працівників ТЦ Амстор - одна особа, 8 осіб - працівники “Сільпо”, відвідувачів — 7 та один працівник магазину “EVA”. Збігів профілів ДНК, за якими встановити роль - 4. Наразі надійшло 44 звернення про безвісти зниклих громадян. З них місце перебування 23 осіб уже встановили. У розшуку 21 особа, яких 17 ідентифікували як загиблих. Про це повідомив прокурор Полтавської області Антон Столітній.