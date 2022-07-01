Через хакерську атаку кременчужани не можуть передати показники спожитого газу

Кременчужан прохають набратися терпіння
Кременчужани не можуть передати показники спожитого газу через хакерську атаку. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз».
Зазначається, що фахівці працюють над відновленням функціонування електронних сервісів.
- Просимо розуміння та терпіння, - йдеться у повідомленні.
У компанії повідомили, що є можливість передати дані по телефону.
- Налагоджуючи власні онлайн-сервіси, група компаній KG_GROUP підтримує програму «Держава у смартфоні». Наряду з цим, пенсіонери, які не мають смартфона, можуть передавати свої показники газу так, як вони це робили раніше - по телефону. Але ми починаємо поступовий перехід на зручний взаємозв'язок між споживачем та надавачем послуг. Ми намагаємося зробити це так, щоб результат став ефективним для обох сторін. Тобто задля уникнення розбіжностей з нарахуваннями, - додали у ПрАТ «Кременчукгаз».
Нагадаємо, що при передачі показників приладів обліку природного газу відтепер обов’язково треба прикріплювати фото вашого індивідуального лічильника. Додаткові правила ввели для того, щоб якомога точно обліковувати спожитий газ.