Через хакерську атаку кременчужани не можуть передати показники спожитого газу

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 747

Кременчужани не можуть передати показники спожитого газу через хакерську атаку. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз».

Зазначається, що фахівці працюють над відновленням функціонування електронних сервісів.

- Просимо розуміння та терпіння, - йдеться у повідомленні.

У компанії повідомили, що є можливість передати дані по телефону.

- Налагоджуючи власні онлайн-сервіси, група компаній KG_GROUP підтримує програму «Держава у смартфоні». Наряду з цим, пенсіонери, які не мають смартфона, можуть передавати свої показники газу так, як вони це робили раніше - по телефону. Але ми починаємо поступовий перехід на зручний взаємозв'язок між споживачем та надавачем послуг. Ми намагаємося зробити це так, щоб результат став ефективним для обох сторін. Тобто задля уникнення розбіжностей з нарахуваннями, - додали у ПрАТ «Кременчукгаз».