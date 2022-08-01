Кіберполіція попереджає про небезпечні застосунки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 279

Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами РФ. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Через мобільні застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.

Якщо додаток пропонує вам здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести «малюнок» на асфальті, то користуватися ним небезпечно та шкідливо для країни, - зазначають у міністерстві.

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує: