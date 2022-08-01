У Кременчуці відреставрують тролейбус за 1,5 мільйона

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» замовило ФОП Костькіну Максиму послуги з ремонту та реставрації тролейбуса ЛАЗ Е183 на майже 1.5 млн грн. Про це стало відомо з системи електронних закупівель Прозорро.
Згідно з оприлюдненою документацією, кременчуцький підприємець має відремонтувати та реставрувати «втомлений» тролейбус до 31 грудня 2022 р.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер