У Кременчуці відреставрують тролейбус за 1,5 мільйона

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 126

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» замовило ФОП Костькіну Максиму послуги з ремонту та реставрації тролейбуса ЛАЗ Е183 на майже 1.5 млн грн. Про це стало відомо з системи електронних закупівель Прозорро.

Згідно з оприлюдненою документацією, кременчуцький підприємець має відремонтувати та реставрувати «втомлений» тролейбус до 31 грудня 2022 р.