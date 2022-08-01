журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Надзвичайні новини

50 000, щоб відмазати від мобілізації: начальник одного з районних військкоматів Полтавщини вимагав хабар

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 438

 

Вартість його послуг складала 50 000 грн

Працівники ДБР викрили на Полтавщині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він за хабарі обіцяв уникнути призову по мобілізації. До протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця, який став посередником.

Вартість «послуги» за даними ДБР складала 50 000 грн. Працівники Бюро спільно зі співробітниками СБУ затримали посередника під час передачі частини хабаря від одного з призовників.

- Начальник відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, попередньо залучивши до своєї протиправної діяльності оперуповноваженого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вимагав від громадянина України неправомірну вигоду у сумі 18 000 гривень за виключення його зі списків військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією та не вручення повістки про виклик, - йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. 

Нині спільникам повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

За даними полтавських ЗМІ, мова йде про начальника восьмого відділу Полтавського районного ТЦК та СП, що базується у Машівці.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат ДБР
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 29 від 21 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх