50 000, щоб відмазати від мобілізації: начальник одного з районних військкоматів Полтавщини вимагав хабар

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 438

Працівники ДБР викрили на Полтавщині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він за хабарі обіцяв уникнути призову по мобілізації. До протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця, який став посередником.

Вартість «послуги» за даними ДБР складала 50 000 грн. Працівники Бюро спільно зі співробітниками СБУ затримали посередника під час передачі частини хабаря від одного з призовників.

- Начальник відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, попередньо залучивши до своєї протиправної діяльності оперуповноваженого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вимагав від громадянина України неправомірну вигоду у сумі 18 000 гривень за виключення його зі списків військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією та не вручення повістки про виклик, - йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Нині спільникам повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

За даними полтавських ЗМІ, мова йде про начальника восьмого відділу Полтавського районного ТЦК та СП, що базується у Машівці.