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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний водій з гранатою в'їхав у паркан будинку і втік

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 430

 

Також у керманича знайшли магазин із патронами до автомата Калашникова

2 серпня близько 20.00 до сектору поліцейської діяльності №1 (м. Решетилівка) надійшло повідомлення від громадян селища Покровське, що водій легковика в'їхав у паркан приватного господарства та втік із місця події. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Отримавши повідомлення про пошкодження паркану, на місце події виїхав екіпаж патрульної поліції. Близько 23.00 поліцейські зупинили автомобіль «Нива» неподалік сусіднього населеного пункту. Копи з'ясували, що 41-річний водій був п'яним. Окрім того, під час огляду автівки у салоні поліцейські знайшли бойову гранату «Ф-1» та магазин із патронами до автомата Калашникова. Гранату та патрони слідчі вилучили та направили на експертне дослідження.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Також на водія склали адміністративний протокол за ст.130 (Керування транспортирним засобам у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: пьяный водитель паркан граната патрони
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