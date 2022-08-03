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Стало відомо, як дистанційно отримати витяг про грошову оцінку сільгоспділянки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 301

 
Запрацював новий функціонал Держгеокадастру

Відновив свою роботу сайт Держгеокадастру, який останнім часом не працював через воєнний стан в Україні. Про це сьогодні повідомив Артем Даценко, заступник голови Кременчуцької районної державної адміністрації.

Новий функціонал сайту дозволяє віддалено отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення в електронному вигляді. При чому, одразу після подання відповідної заяви та без участі працівників територіальних органів Держгеокадастру.

- Для отримання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населеного пункту, необхідно подати відповідну заяву через електронні сервіси Держгеокадастру, - розказав Артем Даценко.

Після авторизації в Електронних сервісах - https://e.land.gov.ua/, заявнику потрібно перейти в розділ «Відомості ДЗК» і обрати пункт «Замовити». Після цього обрати тип заяви «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (с/г призначення за межами населених пунктів)» та заповнити всі обов’язкові поля форми заяви.

Після успішного формування заяви, потрібно перейти в підрозділ «Історія» розділу «Відомості ДЗК» в якому буде зазначено заяву та статус її опрацювання. При зазначенні статусу розгляду заяви «Готово» можливо завантажити електронну версію витягу який містить QR-код, сформований програмним забезпеченням Державного земельного кадастру, та підписаний кваліфікованим електронним підписом системи Державного земельного кадастру.


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Держгеокадастр послуги
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