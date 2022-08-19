«Кремінь» переміг молодь полтавської «Ворскли» та підписав гравця

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Вчора, 18 серпня, футбольний клуб «Кремінь» завершив збори літнього міжсезоння. Кременчуцька команда у Полтаві перемогла молодь «Ворскли».

«Ворскла» U-19 - «Кремінь» - 1:5

Голи: ? (25) - Вівдич (6), Глоба (11), Фальковський (38), Галоян (42), Савіцький (58)

Вилучення: Лісняк (88)

«Кремінь»: Єрмолов, Азізов, Пилипенко (ГНП 46), ГНП (Сидоренко 61), Агапов (Товкач 46), Матвєєв (Панчишин 61), Фальковський (Жданович 72), Глоба (Лісняк 46), Галоян (П’ятибрат 72), Галата (Савіцький 46), Вівдич (Куць 46, Молько 61). В.о. головного тренера: Роман Локтіонов

Долю цього матчу вирішили ще в першому таймі, коли у ворота полтавців влетіло 4 м'ячі. Ще один гол наші футболісти забили на початку другого тайму. «Кремінь» в підсумку здобуває розгромну перемогу – 5:1.

Тренери команди продовжують формувати склад на новий сезон. У матчі взяв участь ще один новачок, з яким нещодавно підписали угоду про співпрацю. 7 новачком літнього міжсезоння став 23-річний півзахисник Данило Фальковський.

*Данило Фальковский (21 травня 1999) - півзахисник «Миколаєва», який виступав за «Миколаїв-2». Вихованець кропивницької «Зірки», грав за «Олександрію», «Кристал» та «Миколаїв».