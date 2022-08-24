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Кременчук, Полтавщина

В укритті під тривогу: в Полтаві урочисто погасили нову воєнну марку

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 198

 «Вільні, Незламні, Непереможні»

24 серпня, у День Незалежності України, погасили нову воєнну марку «Вільні, Незламні, Непереможні». Як повідомляє Полтавська ОВА, урочисте погашення проводили в укритті під час повітряної тривоги - начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Полтавської облради Олександр Біленький, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, представники  «Укрпошти» та мешканці міста.

 

Нова марка - це про незламність і боротьбу нашого народу. Кожна з ілюстрацій – окремі історії українців, які відбулися в різний період воєнного часу, в різних куточках країни. Але їх об’єднує те, що українці вільні, незламні та непереможні».

Нагадаємо, на Полтавщині планують випустити власну марку «Гадяцьке сафарі».

Конкурс на кращий ескіз вже завершився, журі відібрало 9 найкращих робіт. Найближчим часом  за підсумками народного голосування буде визначено дизайн марки   та випущено її разом із конвертом та листівкою для Полтавської області за проєктом «Власна марка».

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Полтавська ОВА Джерело відео: Новини Полтавщини
Теги: марка
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