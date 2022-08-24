Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук

Очільник Кременчуцької РВА та голова райради привітали жителів району з Днем Незалежності України

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 159

 

Своє привітання кременчужанам та жителям Кременчуцького району з Днем Незалежності України його керівники передали біля меморіалу Героям небесної сотні

Сьогодні, 24 серпня, усі українці відзначають головне свято нашої держави – День Незалежності України. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та голова районної ради Дмитро Колотієвський привітали з цим святом усіх кременчужан та жителів Кременчуцького району біля меморіалу Героям небесної сотні.

- Ми вчергове святкуємо День Незалежності України! Але, цього року нам доводиться виборювати свою незалежність, відстоювати своє право на майбутнє, права наших дітей на життя у вільній країні.

Вітаю усіх із Днем Незалежності! Бажаю міцного здоров’я, сили духа, та Перемоги! Тільки разом ми здолаємо усю цю нечисть, яка заважає нам бути вільними та нормально розвиватися Україні. Ще раз зі святом! Разом – до Перемоги! - сказав у своєму привітанні Олег Лєднік.

Його доповнив голова районної ради Дмитро Колотієвський, який у своєму привітанні зазначив, що раніше мало хто усвідомлював важливість цього свята, але тепер усі розуміють, що воно – головне в Україні. Він подякував усім захисникам, волонтерам, кожному громадянину, завдяки яким ми разом йдемо до Перемоги.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА День Незалежності
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх