Очільник Кременчуцької РВА та голова райради привітали жителів району з Днем Незалежності України

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Своє привітання кременчужанам та жителям Кременчуцького району з Днем Незалежності України його керівники передали біля меморіалу Героям небесної сотні

Сьогодні, 24 серпня, усі українці відзначають головне свято нашої держави – День Незалежності України. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та голова районної ради Дмитро Колотієвський привітали з цим святом усіх кременчужан та жителів Кременчуцького району біля меморіалу Героям небесної сотні.

- Ми вчергове святкуємо День Незалежності України! Але, цього року нам доводиться виборювати свою незалежність, відстоювати своє право на майбутнє, права наших дітей на життя у вільній країні. Вітаю усіх із Днем Незалежності! Бажаю міцного здоров’я, сили духа, та Перемоги! Тільки разом ми здолаємо усю цю нечисть, яка заважає нам бути вільними та нормально розвиватися Україні. Ще раз зі святом! Разом – до Перемоги! - сказав у своєму привітанні Олег Лєднік.

Його доповнив голова районної ради Дмитро Колотієвський, який у своєму привітанні зазначив, що раніше мало хто усвідомлював важливість цього свята, але тепер усі розуміють, що воно – головне в Україні. Він подякував усім захисникам, волонтерам, кожному громадянину, завдяки яким ми разом йдемо до Перемоги.