У Кременчуцькому районі водійка електровелосипеду травмувалась, зіткнувшись з автівкою

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 397

В одному із сіл Кременчуцького району 23-го серпня, близько 15.25, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалася 69-річна жінка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцький райвідділ поліції.

Як зазначається у повідомленні, попередньо відомо, що водійка електровелосипеду зіткнулася із автомобілем Subaru під керуванням 34-річного водія.

У результаті ДТП велосипедистка з тілесними ушкодженнями доставлена до медичного закладу.

- За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, - йдеться у повідомленні.