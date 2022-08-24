У Кременчуцькому районі водійка електровелосипеду травмувалась, зіткнувшись з автівкою

В одному із сіл Кременчуцького району 23-го серпня, близько 15.25, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалася 69-річна жінка.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцький райвідділ поліції.
Як зазначається у повідомленні, попередньо відомо, що водійка електровелосипеду зіткнулася із автомобілем Subaru під керуванням 34-річного водія.
У результаті ДТП велосипедистка з тілесними ушкодженнями доставлена до медичного закладу.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер