Спілка Самаритян передала станціям швидкої допомоги Кременчука та Полтави спецодяг для роботи у надзвичайних умовах

А одному із лікувальних закладів міста передали новий апарат УЗД з набором необхідних датчиків – гуманітарний вантаж передали з Канади
Керівник Кременчуцького об’єднання Спілки самаритян України Микола Литвиненко сьогодні, у День Незалежності України, передав медикам зі станцій швидкої допомоги Кременчука та Полтави спецодяг для роботи в умовах надзвичайних ситуацій. А одному із медичних закладів міста передали новенький апарат УЗД з набором необхідних датчиків.
Як пояснив Микола Литвиненко, гуманітарний вантаж прибув із Канади.
А його отримання стало можливим завдяки тому, що у Спілці самаритян України об’єдналися люди, які готові допомагати тим, хто цього потребує, і роблять це за допомогою Кременчуцької районної та Полтавської обласної військових адміністрацій та районної ради.
За словами Миколи Литвиненка, гуманітарного вантажу, що прибув із Канади, вистачить щоб забезпечити спецодягом усіх медиків станцій швидкої допомоги Кременчука та Полтави, які знаходяться на чергуванні.
Варто додати, що у комплект спецодягу входить зручний та легкий шолом із захистом для очей.
Серед переданого одягу були і двосторонні куртки, одна із сторін яких яскрава, із світловідбиваючими елементами, щоб одразу було зрозуміло, що працює медик.
Керівник станції швидкої допомоги Кременчука Ігор Дубницький подякував усім, хто приймав участь у доставці цієї гуманітарної допомоги, та висловив подяку своєму колективу за гарну працю.
Керівник Кременчуцького об’єднання Спілки самаритян України Микола Литвиненко розповів, що гуманітарну допомогу вдалося доставити не тільки завдяки районній владі, а за допомоги волонтерів та органів місцевої влади із Закарпатської області. Волонтерам та керівникам органів влади він вручив подяки.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер