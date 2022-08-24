Спілка Самаритян передала станціям швидкої допомоги Кременчука та Полтави спецодяг для роботи у надзвичайних умовах

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 257

Керівник Кременчуцького об’єднання Спілки самаритян України Микола Литвиненко сьогодні, у День Незалежності України, передав медикам зі станцій швидкої допомоги Кременчука та Полтави спецодяг для роботи в умовах надзвичайних ситуацій. А одному із медичних закладів міста передали новенький апарат УЗД з набором необхідних датчиків.

Як пояснив Микола Литвиненко, гуманітарний вантаж прибув із Канади.

А його отримання стало можливим завдяки тому, що у Спілці самаритян України об’єдналися люди, які готові допомагати тим, хто цього потребує, і роблять це за допомогою Кременчуцької районної та Полтавської обласної військових адміністрацій та районної ради.

- І це не лише кременчужани, а й мешканці Західної України, Німеччини та Канади, - зазначив він.

За словами Миколи Литвиненка, гуманітарного вантажу, що прибув із Канади, вистачить щоб забезпечити спецодягом усіх медиків станцій швидкої допомоги Кременчука та Полтави, які знаходяться на чергуванні.

- Не дай Боже, щось станеться, то медики швидкої будуть захищені, - додав він.

Варто додати, що у комплект спецодягу входить зручний та легкий шолом із захистом для очей.

Серед переданого одягу були і двосторонні куртки, одна із сторін яких яскрава, із світловідбиваючими елементами, щоб одразу було зрозуміло, що працює медик.

Керівник станції швидкої допомоги Кременчука Ігор Дубницький подякував усім, хто приймав участь у доставці цієї гуманітарної допомоги, та висловив подяку своєму колективу за гарну працю.

- У нас на станції каски є, але то військові каски, які для медиків не зовсім підходять. Ці каски зовсім інші – вони легкі та зручні, як і спецодяг, - зазначив він.

Керівник Кременчуцького об’єднання Спілки самаритян України Микола Литвиненко розповів, що гуманітарну допомогу вдалося доставити не тільки завдяки районній владі, а за допомоги волонтерів та органів місцевої влади із Закарпатської області. Волонтерам та керівникам органів влади він вручив подяки.