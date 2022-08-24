У Кременчуці патрульні завадили чоловіку вкоротити собі віку

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 459

Наразі його життю нічого не загрожує

Патрульні Кременчука надали допомогу чоловікові, який намагався скоїти самогубство.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції, 23 серпня, близько 20.00 на проспекті Свободи патрульні роти ТОР побачили чоловіка із закривавленими руками.

Поліцейські Олег Слюсар та Ігор Моргун негайно надали постраждалому домедичну допомогу: наклали турнікети та контролювали стан громадянина до приїзду медиків.

Швидку допомогу з чоловіком патрульні супроводили до місцевої лікарні. Правоохоронці допомагали стримувати агресивно налаштованого потерпілого під час надання останньому медичної допомоги.

Наразі його життю нічого не загрожує.