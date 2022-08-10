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Для випуску марки «Гадяцьке сафарі» відібрали 10 кращих робіт із 200 запропонованих ескізів

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 111

 Найближчим часом проведуть народне голосування

На Полтавщині відібрали ескізи марки «Гадяцьке сафарі» для народного голосування. Як повідомляє Полтавська ОВА, надійшло близько 200 ескізів, виконаних у різних техніках та стилях. Відібрано 10 кращих робіт, які незабаром винесуть на розгляд мешканців області.

До складу журі увійшли полтавські художники Нато Мікеладзе та Олексій Соболевський, голова правління Полтавського обласного товариства філателістів Михайло Меллін, а також керівництво Полтавської філії «Укрпошти», облради та ОВА. 

Зазначається, що за підсумками народного голосування буде визначено дизайн марки «Гадяцьке сафарі» та випущено її разом із конвертом та листівкою для Полтавської області за проєктом «Власна марка». 

Конкурс на кращий ескіз оголосили 3 серпня. Роботи мають продемонструвати потужну роль Полтавщини в захисті країни та зміцненні незалежності нашої держави.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення на півночі Полтавщини неподалік Гадяча просувалися колони російських військових. Це була танкова Кантемирівська дивізія рф. Українські військові їх знищили. Нападників, які втекли і переховувалися в лісах, почали шукати військові спільно з місцевими мисливцями. Полювання отримало назву «Гадяцьке сафарі».

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: марка гадяцьке сафарі конкурс
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