«Гадяцьке сафарі»: на Полтавщині оголосили конкурс на кращий ескіз поштової марки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 323

На Полтавщині оголосили конкурс на ескіз поштової марки «Гадяцьке сафарі». Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, ініціювали створення власної марки воєнного часу Полтавщини - ОВА, Полтавська облрада та Полтавська філія АТ «Укрпошта».

Вимоги до конкурсних робіт:

робота повинна бути малюнком або графічним макетом із візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi;

кількість робіт від одного учасника не обмежена;

використання в ескізах фотоматеріалів, тематичних зображень не має порушувати авторські права сторонніх людей;

Конкурсні роботи мають продемонструвати потужну роль Полтавщини в захисті країни та зміцненні незалежності нашої держави. Запрошують усіх охочих, хто має креативні ідеї.

Найкращі ескізи представлять на народне голосування, яке і визначить переможця.

Марку урочисто погасять разом з автором переможного ескізу.

Збір конкурсних робіт триває до 7 серпня включно. Надіслати ескіз можна за цим посиланням.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення на півночі Полтавщини неподалік Гадяча просувалися колони російських військових. Це була танкова Кантемирівська дивізія рф. Українські військові їх знищили.

Нападників, які втекли і переховувалися в лісах, почали шукати військові спільно з місцевими мисливцями. Полювання отримало назву «Гадяцьке сафарі».





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