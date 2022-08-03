На Полтавщині водій скутера врізався у бетонне перекриття і не вижив

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Аварія сталася на узбіччі дороги у селі Великий перевіз Шишацької тергромади

2 серпня близько 12.30 на узбіччі дороги у селі Великий перевіз Шишацької тергромади сталася смертельна аварія. За інформацією Миргородського райуправління, 38-річний водій скутера Honda DIO в'їхав у бетонне перекриття. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють обставини події.

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