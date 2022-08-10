Штормове попередження
11 серпня на Полтавщині прогнозують грози, повідомляє ДСНС України.
Також несприятливі погодні умови прогнозують у Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях грози.
I рівень небезпечності, жовтий.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень у Кременчуці очікують до 27-28 градусів тепла. Надвечір можливий дощ.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер