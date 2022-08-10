Вулицю Воїнів-інтернаціоналістів та Багратіона поки не перейменують

Вчора, 21:33 Переглядів: 206

Сьогодні, 10 серпня, стало відомо, що вулиці Багратіона, 1905 року та Воїнів-інтернаціоналістів не винесуть на сесію Кременчуцької міської ради. Рішення прийняли на комісії з перейменування та увіковічення пам'яті.

На вулиці Багратіона переміг варіант Героя України Максима Кагала, але на честь нього планують назвати вулицю Першотравневу.

Серед варіантів вулиці 1905 року переміг варіант Василя Устимовича, проте така вулиця є у 297 кварталі, де розташовані земельні ділянки для учасників російсько-української війни. Фактично вулиці ще немає, проте вона є в документах. Тому цю вулицю також залишили на розгляд пізніше.

А щодо вулиці Воїнів-інтернаціоналістів, то представники комісії не знайшли консенсусу, тому вирішили внести вулицю у резерв.