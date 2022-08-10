До Дня Незалежності України відбудеться конкурс творчих проєктів «Код Нації»

Головною метою Конкурсу є створення художніх, декоративно-ужиткових, вокальних, хореографічних, сценічних та інших творчих проєктів. Брати участь у заході можуть як діти, молодь, так і дорослі.
Організаторами проєкту є ГО «Молодіжна організація «Молоде покоління», БО «Благодійний Фонд «Відсоток Небайдужих» та ДУ «Український Державний Центр Позашкільної Освіти».
Конкурс проходить у ІІІ етапи:
Конкурс має 8 номінацій. Всі роботи надаються: у Google формі або на електронну адресу організатора (БО «БФ «Відсоток Небайдужих») - fund@molodp.org до 23.59 19 серпня 2022р.
Контакти організаторів: +38099-61-89-697, +38093-21-18-878.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер