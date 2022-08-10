Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Кременчук, Полтавщина

До Дня Незалежності України відбудеться конкурс творчих проєктів «Код Нації»

Вчора, 22:05 Переглядів: 131

 

Ці творчі проєкти сприятимуть підвищенню бойового духу нашого народу

Головною метою Конкурсу є створення художніх, декоративно-ужиткових, вокальних, хореографічних, сценічних та інших творчих проєктів. Брати участь у заході можуть як діти, молодь, так і дорослі.

Організаторами проєкту є ГО «Молодіжна організація «Молоде покоління», БО «Благодійний Фонд «Відсоток Небайдужих» та ДУ «Український Державний Центр Позашкільної Освіти».

- Ці творчі проєкти сприятимуть підвищенню бойового духу нашого народу у часи збройного протистояння російським окупантам на усіх фронтах. Також слугуватимуть популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв, - говорять оргнанізатори.

Конкурс проходить у ІІІ етапи:

  • Перший етап – подання конкурсних матеріалів організатору - БО «БФ «Відсоток Небайдужих» з 08.08.2022 до 23.59 19 серпня 2022 року;
  • Другий етап – визначення конкурсною комісією переможців. Протягом 20-22 серпня 2022 року;
  • Третій етап – публікація робіт переможців та нагородження 23 серпня 2022 року.

Конкурс має 8 номінацій. Всі роботи надаються: у Google формі або на електронну адресу організатора (БО «БФ «Відсоток Небайдужих») - fund@molodp.org до 23.59 19 серпня 2022р.

Контакти організаторів: +38099-61-89-697, +38093-21-18-878.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: конкурс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх