До Дня Незалежності України відбудеться конкурс творчих проєктів «Код Нації»

Вчора, 22:05 Переглядів: 131

Головною метою Конкурсу є створення художніх, декоративно-ужиткових, вокальних, хореографічних, сценічних та інших творчих проєктів. Брати участь у заході можуть як діти, молодь, так і дорослі.

Організаторами проєкту є ГО «Молодіжна організація «Молоде покоління», БО «Благодійний Фонд «Відсоток Небайдужих» та ДУ «Український Державний Центр Позашкільної Освіти».

- Ці творчі проєкти сприятимуть підвищенню бойового духу нашого народу у часи збройного протистояння російським окупантам на усіх фронтах. Також слугуватимуть популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв, - говорять оргнанізатори.

Конкурс проходить у ІІІ етапи:

Перший етап – подання конкурсних матеріалів організатору - БО «БФ «Відсоток Небайдужих» з 08.08.2022 до 23.59 19 серпня 2022 року;

Другий етап – визначення конкурсною комісією переможців. Протягом 20-22 серпня 2022 року;

Третій етап – публікація робіт переможців та нагородження 23 серпня 2022 року.

Конкурс має 8 номінацій. Всі роботи надаються: у Google формі або на електронну адресу організатора (БО «БФ «Відсоток Небайдужих») - fund@molodp.org до 23.59 19 серпня 2022р.

Контакти організаторів: +38099-61-89-697, +38093-21-18-878.