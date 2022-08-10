Виїзд дітей за кордон за свідоцтвом про народження дозволено - Держприкордонслужба

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Але тільки до 16 років

Виїздити за кордон дітям за свідоцтвом про народження дозволяється, але лише до досягнення ними 16-річного віку. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

- Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, дозволяється за наявності паспорта громадянина України, або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону, - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.