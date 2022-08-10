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Відсьогодні у Кременчуці та районі діятимуть тільки перепустки від військової адміністрації

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 387

Перепустки від ОМС анульовані

Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

На початку повномасштабної війни було ухвалено рішення, що задля безперебійної роботи підприємств та організацій критичної інфраструктури перепустки для пересування під час комендантської години. Але зараз ситуація в районі та місті змінилася, через що КРВА ухвалила рішення про те, що діятимуть тільки перепустки, видані згідно з чинним законодавством.

- Відповідно до Постанови КМУ від 8 липня 2020 р. № 573, такі перепустки можуть видавати тільки військові або ж військові адміністрації, у разі їхнього утворення, - заявив Олег Лєднік. - Наказ про це підписано 8 серпня, і вже сьогодні він вступив у дію.

Працівники поліції мають контролювати дотримання законності та вилучати анульовані перепустки. Тож якщо вам потрібно отримати перепустку для здійснення господарчої діяльності чи підтримання роботи критичної інфраструктури, варто якнайшвидше звернутися до Кременчуцької районної військової адміністрації. Алгоритм заміни перепусток розроблений.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: перепустка
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