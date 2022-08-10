У Кременчуці частіше з дому тікають неповнолітні дівчатка з гарних сімей: чому так відбувається

Протягом 2022 року у Кременчуці безвісти зникли 40 дітей. Через зникнення 8 із них відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Вбивство неповнолітньої особи) КК України. Згідно з інструкціями, поліцейські повинні внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо батьки звернулися із заявою до поліції, а дитину не знайшли протягом години. Виявляється, частіше із дому тікають дівчата, ніж хлопці. І часто це дівчата із гарних сімей. Чому так відбувається? Що робити, щоб ваша дитина так не вчинила? Розібратися у цьому нам допомагає Наталя Каут, начальник ювенальної превенції відділу превенції Кременчуцького районного управління поліції.
Як виявилося, частіше діти йдуть з дому не влітку, а під час навчального року (вересень-травень). Це пов'язано з тим, що багато дітей та підлітків на літній період відправляють у село до бабусь-дідусів, а також в оздоровчі табори (коли вони працювали). Вони виїджають з міста, у них змінюється коло спілкування – і влітку втеч стає менше.
Здебільшого причиною того, що неповнолітні йдуть з дому, стає перехідний вік, непорозуміння батьків з дітьми.
Інколи тікають і через кохання, але дуже рідко. Наприклад, з родини, яка знаходиться на обліку у соціальних служб, 14-річна дівчна втекла до 18-річного хлопця. Між ними нічого не було, просто їй хотілося спілкування зі старшим чоловіком. Бо рідного батька у неї не було, а вітчим не приділяв їй належної уваги. Її шукали добу.
Буває й таке, що підлітки намагаються влаштуватися на роботу. Вони їдуть в інше місто, але у них не виходить влаштуватися через вік. У той же час батьки звертаються до поліції, дітей шукають і привозять з різних міст України. Але частіше молодь намагається провчити батьків.
Бувають випадки, коли дитина йде у магазин, а коли не повертається протягом 20-30 хвилин, мати вже дзвонить на 102. Пані Каут згадує інцидент, коли мати домовилася з дитиною, що 12-річна дочка піде гуляти з собакою і зустріне її після роботи на зупинці, до якої з дому близько 500 м. Коли мати приїхала, дочки на зупинці не було. Вона одразу ж викликала поліцію. Коли наряд приїхав, то знайшов дитину біля будинку на лавці, де вона сиділа з собакою і чекала маму. З якоїсь причини дівчинка злякалася йди о 21.00 на зупинку і чекала біля під'їзду.
На облік ювенальної превенції ставлять лише тих дітей, які протягом року тікали два і більше разів. Зараз дітей та підлітків на обліку у ювенальній поліції Кременчука немає. Цьогоріч усіх втікачів знаходили протягом доби живими і здоровими.
Якщо батьки та діти після бесіди не можуть знайти спільну мову, їх відправляють до соціальних служб, там з ними працює психолог. Потрібно проводити роботу як з дітьми, так і з батьками. По-іншому не вийде, обидві сторони мають порозумітися.
Основна маса втеч стається, коли у дитини починається пубертатний період. І часто батьки навіть про початок статевого дозрівання не знають.
Йдеться про наступні три ознаки:
у паховій зоні росте волосся;
у дівчаток ростуть груди і починаються місячні;
у хлопчиків – ерекція.
Це фізілогічні особливості означають, що змінюється організм, він росте, «грають гормони», а підлітки не знають, як з цим впоратися.
Усі батьки проходять цей період – статеве дозрівання своїх неповнолітніх дітей. Тому що основна маса втеч дітей з дому йде у період 12-15 років, 16-17 – дуже рідко (за цей рік у Кременчуці взагалі такого не було).
Наталя Каут вважає, що після таких випадків не завжди має бути покарання. Бо часто батьки після втеч наказують: відбирають мобільний телефон, відключають інтернет, не відпускають гуляти. А коли дитина зробила щось хороше, її як правило не заохочують.
Протягом 2022 року у Кременчуці не було «повторників». Цьогоріч, якщо порівнювати з минулими роками, дітей, які тікають з дому, стало менше у зв'язку з тим, що багато сімей виїхали за кордон через війну, але є переселенці, які приїхали у наше місто. До речі, у 2022 році розшукували трьох дітей-переселенців.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер