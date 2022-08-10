У Кременчуці частіше з дому тікають неповнолітні дівчатка з гарних сімей: чому так відбувається

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 871

Протягом 2022 року у Кременчуці безвісти зникли 40 дітей. Через зникнення 8 із них відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Вбивство неповнолітньої особи) КК України. Згідно з інструкціями, поліцейські повинні внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо батьки звернулися із заявою до поліції, а дитину не знайшли протягом години. Виявляється, частіше із дому тікають дівчата, ніж хлопці. І часто це дівчата із гарних сімей. Чому так відбувається? Що робити, щоб ваша дитина так не вчинила? Розібратися у цьому нам допомагає Наталя Каут, начальник ювенальної превенції відділу превенції Кременчуцького районного управління поліції.

Наталя Каут

Коли і чому тікають з дому

Як виявилося, частіше діти йдуть з дому не влітку, а під час навчального року (вересень-травень). Це пов'язано з тим, що багато дітей та підлітків на літній період відправляють у село до бабусь-дідусів, а також в оздоровчі табори (коли вони працювали). Вони виїджають з міста, у них змінюється коло спілкування – і влітку втеч стає менше.

Здебільшого причиною того, що неповнолітні йдуть з дому, стає перехідний вік, непорозуміння батьків з дітьми.

- Ми працюємо з такими родинами. Звертаються із заявами, і без заяв приходять, знаючи, де ми знаходимося. Батьки вважають, що діти повинні їх слухатися, а діти вважають, що батьки їх не розуміють і піднімають бунт. Авторитет «вулиці» у дітей на першому місці, ніж авторитет батьків. Це зазвичай відбувається у підлітковому періоді, з 12 до 15 років, - розповідає Наталя Каут.

Інколи тікають і через кохання, але дуже рідко. Наприклад, з родини, яка знаходиться на обліку у соціальних служб, 14-річна дівчна втекла до 18-річного хлопця. Між ними нічого не було, просто їй хотілося спілкування зі старшим чоловіком. Бо рідного батька у неї не було, а вітчим не приділяв їй належної уваги. Її шукали добу.

Буває й таке, що підлітки намагаються влаштуватися на роботу. Вони їдуть в інше місто, але у них не виходить влаштуватися через вік. У той же час батьки звертаються до поліції, дітей шукають і привозять з різних міст України. Але частіше молодь намагається провчити батьків.

- «Ви мене не чуєте. Я зробила роботу по дому, вчуся гарно, а ви тримаєте мене у шорах. Я роблю те, що ви хочете, батьки, а батьки не йдуть мені назустріч», – думає дитина і в один прекрасний момент «вибухає». Вона приймає рішення таким чином провчити своїх батьків, щоб вони відчули, як це, коли вона не ночує вдома. І часто такі діти тікають саме з гарних сімей.

Бувають випадки, коли дитина йде у магазин, а коли не повертається протягом 20-30 хвилин, мати вже дзвонить на 102. Пані Каут згадує інцидент, коли мати домовилася з дитиною, що 12-річна дочка піде гуляти з собакою і зустріне її після роботи на зупинці, до якої з дому близько 500 м. Коли мати приїхала, дочки на зупинці не було. Вона одразу ж викликала поліцію. Коли наряд приїхав, то знайшов дитину біля будинку на лавці, де вона сиділа з собакою і чекала маму. З якоїсь причини дівчинка злякалася йди о 21.00 на зупинку і чекала біля під'їзду.

Як потім працюють з такими сім'ями

На облік ювенальної превенції ставлять лише тих дітей, які протягом року тікали два і більше разів. Зараз дітей та підлітків на обліку у ювенальній поліції Кременчука немає. Цьогоріч усіх втікачів знаходили протягом доби живими і здоровими.

- Коли дитина втекла, ми з'ясовуємо обставини і причини, окремо розмовляємо з дитиною, окремо – з батьками. Потім допомагаємо їм знайти спільну мову. Згідно чинного законодавства, ст. 150 Сімейного Кодексу України, батьки зобов'язані забезпечити дитині, навчання, здоров'я, відпочинок тощо. Тому після втеч на батьків складають адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 ( Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей ) КУпАП, потім матеріали розглядає суд.

Якщо батьки та діти після бесіди не можуть знайти спільну мову, їх відправляють до соціальних служб, там з ними працює психолог. Потрібно проводити роботу як з дітьми, так і з батьками. По-іншому не вийде, обидві сторони мають порозумітися.

- Я залишаю свій мобільний телефон. Якщо якісь проблеми, як дитині, так і батькам можна звернутися у будь-який момент, - розповідає про свою роботу Наталя Каут.

Що можна порадити батькам

Основна маса втеч стається, коли у дитини починається пубертатний період. І часто батьки навіть про початок статевого дозрівання не знають.

- Я задаю батькам питання: «За яких трьох ознак починається перехідний вік у вашої дитини?» А вони на мене просто дивляться...

Йдеться про наступні три ознаки:

у паховій зоні росте волосся;

у дівчаток ростуть груди і починаються місячні;

у хлопчиків – ерекція.

Це фізілогічні особливості означають, що змінюється організм, він росте, «грають гормони», а підлітки не знають, як з цим впоратися.

- Тоді для них вулиця стає на першому місці, батьки – на другому. Бо на вулиці з друзями можна побалакати, а до батьків не кожен раз підеш. Не кожен батько чи мати зрозуміє, не кожен може розмовляти на цю тему. Як тільки ці три ознаки у дівчини чи хлопця пішли, тут уже робота не дитини, а батьків, - пояснює співрозмовниця. - Не «ти мені винна» чи «ти мені винен» підкорятися, робити те, що я говорю, на моїй території. Починається – не прибрала, не помила посуд, не випрала, не позамітала. У цей період так не буде: я головний, ти – підлеглий. Так ви навпаки налаштуєте дитину проти себе. Я завжди кажу: «Батьки, тут ваша робота, як знайти до дитини підхід».

Усі батьки проходять цей період – статеве дозрівання своїх неповнолітніх дітей. Тому що основна маса втеч дітей з дому йде у період 12-15 років, 16-17 – дуже рідко (за цей рік у Кременчуці взагалі такого не було).

Наталя Каут вважає, що після таких випадків не завжди має бути покарання. Бо часто батьки після втеч наказують: відбирають мобільний телефон, відключають інтернет, не відпускають гуляти. А коли дитина зробила щось хороше, її як правило не заохочують.

Протягом 2022 року у Кременчуці не було «повторників». Цьогоріч, якщо порівнювати з минулими роками, дітей, які тікають з дому, стало менше у зв'язку з тим, що багато сімей виїхали за кордон через війну, але є переселенці, які приїхали у наше місто. До речі, у 2022 році розшукували трьох дітей-переселенців.