На Донеччині вводять особливий режим в'їзду та виїзду

З 11 серпня у Донецькій області почне діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспорту. Так Україна покращити оборонні спроможності у регіоні. Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський, передає голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, особливий режим передбачатиме дві головні умови:
Особливий режим ввели на період дії воєнного стану.
Ситуація на Донеччині
Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін 7 серпня розповідав, що з 24 лютого на Донеччині вже зафіксували понад 3 тисячі «прильотів» від російських обстрілів. У період з 24 лютого по 10 серпня у регіоні загинули щонайменше 705 мирних мешканців, ще 1 823 людини отримали поранення.
Генштаб ЗСУ зранку 10 серпня повідомляв, що ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське — Спірне, Володимирівка — Яковлівка, Стряпівка — Соледар. Успіху не мав, відійшов.
Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски, бойові дії тривають. А ще росіяни безрезультатно вели наступ у напрямках Мінеральне — Авдіївка та Спартак — Авдіївка, після чого відійшли.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер