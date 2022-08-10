На Донеччині вводять особливий режим в'їзду та виїзду

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 279

З 11 серпня у Донецькій області почне діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспорту. Так Україна покращити оборонні спроможності у регіоні. Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський, передає голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, особливий режим передбачатиме дві головні умови:

заборону на бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

заборону на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що завозить алкогольні напої та речовин на спиртовій основі для їхнього продажу(окрім ліків та дезінфекційних засобів).

Особливий режим ввели на період дії воєнного стану.

Ситуація на Донеччині

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін 7 серпня розповідав, що з 24 лютого на Донеччині вже зафіксували понад 3 тисячі «прильотів» від російських обстрілів. У період з 24 лютого по 10 серпня у регіоні загинули щонайменше 705 мирних мешканців, ще 1 823 людини отримали поранення.

Генштаб ЗСУ зранку 10 серпня повідомляв, що ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське — Спірне, Володимирівка — Яковлівка, Стряпівка — Соледар. Успіху не мав, відійшов.

Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски, бойові дії тривають. А ще росіяни безрезультатно вели наступ у напрямках Мінеральне — Авдіївка та Спартак — Авдіївка, після чого відійшли.