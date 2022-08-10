У Кременчуці зник 37-річний Дмитро Пуховий

Відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції розшукує безвісно зниклого 37-річного кременчужанина Дмитра Пухового, який 3 серпня пішов з дому і не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся довге темне.
На момент зникнення був одягнений у коричневі штани, сіро-коричневу футболку та чорні кросівки. При собі мав чорний рюкзак.
Особлива прикмета: на одній із рук має татуювання у вигляді літери «Д».
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер