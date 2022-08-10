У Кременчуці зник 37-річний Дмитро Пуховий

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 494

Якщо знаєте щось про зниклого чоловіка, або вам відоме місце його перебування, повідомте поліцію

Відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції розшукує безвісно зниклого 37-річного кременчужанина Дмитра Пухового, який 3 серпня пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся довге темне.

На момент зникнення був одягнений у коричневі штани, сіро-коричневу футболку та чорні кросівки. При собі мав чорний рюкзак.

Особлива прикмета: на одній із рук має татуювання у вигляді літери «Д».

Якщо знаєте щось про зниклого чоловіка, або вам відоме місце його перебування, повідомте про це до Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (098) 739-26-30 (чергова частина), (099) 793-35-04, (097) 451-88-93 (карний розшук), або 102.



