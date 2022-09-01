Українцям доступна «Хірургія одного дня»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 343

Не зважаючи на повномасштабну агресію РФ проти України, Програма медичних гарантій (ПМГ-2022), що гарантує українцям надання безоплатних медичних послуг, які оплачуються лікарням з держбюджету, продовжує працювати. Ба більше, цьогоріч у Програмі з’явився пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Поява цього пакету створила для пацієнтів можливість не лягати в лікарню на довгий час, якщо оперативне втручання можна провести в стаціонарі за один день (проте воно є неможливим в амбулаторних умовах).

До таких втручань належать, наприклад (цей перелік не є вичерпним):

операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти тощо);

операції на носі, вусі, роті, горлі;

щелепно-лицеві хірургічні операції;

діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію;

операції на щитоподібній залозі;

комплексна ендоскопія.

Під час проведення таких операцій пацієнта оформлюють у стаціонар, але він проводить на лікарняному ліжку до 24 годин, тобто вже у день проведення операції чи на наступний день він може повернутися додому.

Проте звертаємо увагу, що оскільки у більшості випадків операції потребують загальної анестезії й мають більший ризик ускладнень, ніж амбулаторні втручання, іноді може виникати потреба залишити пацієнта в стаціонарі на довший термін. Тоді його госпіталізують до стаціонару на потрібний строк. Для цього окреме направлення чи якісь інші додаткові дії з боку пацієнта не потрібні, - йдеться у повідомленні.

Медична послуга включає:

огляд лікаря-анестезіолога і сама анестезія під час діагностичних, лікувальних процедур і безпосередньо хірургічного втручання;

необхідні лабораторні дослідження, аналізи крові;

електрокардіографія, рентген, ультразвукові дослідження тощо;

гістологічне або цитологічне дослідження (у разі підозри на новоутворення);

післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення;

ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені коштами різних програм.

З повним переліком послуг можна ознайомитись на сайті НСЗУ (пункт 1, файл «Специфікація») за посиланням - https://bit.ly/3JgmmbW.

Послугу можна отримати безоплатно:

за направленням сімейного або лікуючого лікаря;

у разі переведення з іншого закладу чи підрозділу;

у разі доставлення бригадою екстреної допомоги;

за самозвернення в невідкладному стані.

- З міркувань безпеки, дашборди НСЗУ тимчасово закриті, тому знайти лікарню, яка проводить операції одного дня, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ – 16-77, - наголосили у МОЗ.

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