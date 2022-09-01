Українцям доступна «Хірургія одного дня»

Не зважаючи на повномасштабну агресію РФ проти України, Програма медичних гарантій (ПМГ-2022), що гарантує українцям надання безоплатних медичних послуг, які оплачуються лікарням з держбюджету, продовжує працювати. Ба більше, цьогоріч у Програмі з’явився пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Поява цього пакету створила для пацієнтів можливість не лягати в лікарню на довгий час, якщо оперативне втручання можна провести в стаціонарі за один день (проте воно є неможливим в амбулаторних умовах).
До таких втручань належать, наприклад (цей перелік не є вичерпним):
Під час проведення таких операцій пацієнта оформлюють у стаціонар, але він проводить на лікарняному ліжку до 24 годин, тобто вже у день проведення операції чи на наступний день він може повернутися додому.
Проте звертаємо увагу, що оскільки у більшості випадків операції потребують загальної анестезії й мають більший ризик ускладнень, ніж амбулаторні втручання, іноді може виникати потреба залишити пацієнта в стаціонарі на довший термін. Тоді його госпіталізують до стаціонару на потрібний строк. Для цього окреме направлення чи якісь інші додаткові дії з боку пацієнта не потрібні, - йдеться у повідомленні.
Медична послуга включає:
З повним переліком послуг можна ознайомитись на сайті НСЗУ (пункт 1, файл «Специфікація») за посиланням - https://bit.ly/3JgmmbW.
Послугу можна отримати безоплатно:
Нещодавно ми писали, як ВПО отримати безоплатну первинну меддопомогу в Кременчуці та Горішніх Плавнях, а також про те, як кременчужанам зробити зробити КТ безоплатно.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер