Як ВПО отримати безоплатну первинну меддопомогу в Кременчуці та Горішніх Плавнях

Якщо ви внутрішньо переміщена особа, проживаєте у Кременчуцькій чи Горішньоплавнівській громадах і потребуєте допомоги сімейного лікаря, вам потрібно звернутися до найближчої амбулаторії або центру первинної медико-санітарної допомоги.
Нову декларацію для цього укладати не треба - послуги, які передбачені Програмою медичних гарантій, будуть безоплатними як і раніше.
У Кременчуці ви можете звернутися до контакт-центрів Центру ПМСД №1 (тел. 0536 758414), Центру ПМСД №2 (тел. 0536 739484), Центру ПМСД №3 (тел. 0536 747811), а у Горішніх Плавнях до контакт-центру міського центру ПМСД (тел. 0534 844800).
Зауважимо, що при першому зверненні при собі потрібно мати паспорт.
Нагадуємо, як кременчужанам зробити КТ безоплатно.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер