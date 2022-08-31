У Полтаві водій збив 18-річного хлопця

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30 серпня близько 10.00 на вулиці Європейській у Полтаві 43-річний місцевий мешканець на авто Chevrolet Aveo збив 18-річного полтавця.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, хлопець перетинав проїжджу частину поза межами пішохідної зони. Пішохід отримав травми, його госпіталізували.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.