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Кременчук, Надзвичайні новини

На Полтавщині у ДТП травмувався 13-річний хлопець

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 275

 

Мопед, на якому їхав хлопець, зіткнувся з автівкою

30 серпня в смт Чорнухи Лубенського району сталася ДТП. Мопед, на якому їхав підліток, зіткнувся з автівкою.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини та звертається до водіїв і батьків.

Поліцейськими попередньо встановлено, що автомобіль Renault Sandero, під керуванням 48-річного водія зіткнувся із мопедом «Карпати», за кермом якого перебував 13-річний хлопець.

У результаті зіткнення малолітній водій мопеду отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.

 

- Шановні водії та пішоходи, шановні батьки!

Закликаємо всіх суворо дотримуватися Правил дорожнього руху. Проявляти повагу та толерантність один до одного та бути уважними і обережними на вулично-шляховій мережі.  З метою уникнення дитячого дорожньо-транспортного травматизму рекомендуємо батькам посилити контроль за дозвіллям своїх дітей. Не допускати фактів керування транспортними засобами дітьми, які не мають достатніх знань та навиків керування і не досягли віку, з якого дозволено брати участь у дорожньому русі на велосипедах, мопедах та мотоциклах.  Роз’яснюйте дітям правила безпечної поведінки на дорогах та вулицях. Не допускайте до керування велосипедами на проїзній частині дітей, які не досягли 14-річного віку, а мопедами та мотоциклами – дітей, які не досягли 16-річного віку та не мають  водійського посвідчення відповідної категорії.

Пам’ятайте, що за життя і здоров’я дітей відповідальні дорослі, - наголошують у Відділі комунікації поліції Полтавської області.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП мотоцикліст
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