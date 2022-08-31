На Полтавщині у ДТП травмувався 13-річний хлопець

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30 серпня в смт Чорнухи Лубенського району сталася ДТП. Мопед, на якому їхав підліток, зіткнувся з автівкою.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини та звертається до водіїв і батьків.

Поліцейськими попередньо встановлено, що автомобіль Renault Sandero, під керуванням 48-річного водія зіткнувся із мопедом «Карпати», за кермом якого перебував 13-річний хлопець.

У результаті зіткнення малолітній водій мопеду отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.