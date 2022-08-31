У Кременчуцькому районі зі 116 шкіл 87 вчитимуться онлайн (перелік)

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У Кременчуцькому районі визначились, як починати навчальний рік у закладах освіти.

Як повідомив під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік, зі 116 закладів загальної середньої освіти 87 розпочнуть заняття у дистанційному форматі, 9 - в очному, 20 шкіл - у змішаному.

Зі 128 дитячих садків дітей у стінах закладу готові прийняти лише 12, у змішаній формі - 8. Всі інші також працюватимуть онлайн.

Так, у Глобинській громаді 7 шкіл працюватимуть офлайн, 12 - онлайн, в Оболонській громаді - 4 офлайн, 1 - онлайн, у Семенівській - 5 офлайн, 8 - онлайн. Школи Горішніх Плавнів стовідсотково виходять на навчання в очному форматі.

Разом із тим жодних масових заходів з нагоди свята 1 вересня у школах району не планується з міркувань безпеки.

Олег Лєднік також зазначив, що зараз більшість громад замислилась на тим, аби облаштовувати укриття в навчальних закладах.

- Підуть діти до школи чи ні - вирішуватимуть виключно батьки. Але коли батьки бачитимуть, що в школах проводяться роботи для забезпечення дітей (ремонтуються та будуються укриття), рішення батьків може змінюватися. Завдання керівників громад - такий вибір людям дати. Люди повинні мати вибір, як навчатись їхнім дітям, - сказав Лєднік.

Нагадаємо, у Кременчуці вирішили перевести середню, дошкільну та позашкільну освіту у дистанційний режим до кінця воєнного стану. Спеціально створена комісія оцінила наявність та стан укриттів закладів освіти. Згідно з висновками, приміщення для укриття 72 закладів освіти не рекомендовані для укриття учнів та вихованців під час освітнього процесу. А грошей на їх облаштування у бюджеті не знайшли.