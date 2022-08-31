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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчужанка знайшла чоловіка з малолітньою дитиною вночі за допомогою поліції

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 980

 

Поліція Полтавщини повідомляє, що встановила місце перебування чоловіка з малолітньою дитиною

Вчора, 30 серпня, близько 23.15, до поліції Кременчука за допомогою звернулася 27-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що її чоловік з малолітньою донькою вийшов від друзів близько 22.00 та до теперішнього часу не повернувся до дому. Поліцейські одразу розпочали пошуки чоловіка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області на своєму офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- Протягом 30 хвилин патрульні поліцейські встановили місце перебування розшукуваного чоловіка з дитиною. Він самостійно повернувся додому та пояснив, що не мав змоги повідомити дружину про місце свого перебування.

Наразі обставини події з’ясовує ювенальна превенція, - йдеться у повідомленні.

Отже, порада чоловікам - ніколи не втрачайте зв'язок зі своїми коханими, особливо вночі. Поліція все одно допоможе вас знайти.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Кременчук зниклий
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