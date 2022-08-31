Роз'яснення ПФУ: чи виплачують пенсію у разі переїзду за кордон та коли зросте розмір пенсій

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 258

Серед мільйонів тих, хто виїхав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення росії, чимало пенсіонерів

Багато з тих українців, що виїхали за кордон через війну, є пенсіонерами. І тому їх цікавить, чи будуть їм виплачувати пенсію за межами нашої України та як довго?

Відповідні роз’яснення надає Пенсійний фонд України на своєму офіційному сайті.

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

– Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, – зазначили у ПФУ.

З 1 вересня мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2 027 грн, а зросте до 2 093 грн вона лише у грудні. Розмір середньої пенсії в Україні за офіційними даними сягає 4 437 грн.

Щодо максимальної пенсії, то її розмір складає 20 270 грн, а розраховувати на неї можуть лише ті, хто сплачував страхові внески із зарплати більш ніж 50 тисяч грн за сучасними мірками.

Втім, є пенсіонери, у яких розмір пенсії зросте з 1 жовтня - це українці, яким виповнилось 70 та більше років. Вони будуть отримувати доплату до пенсії у 300 грн. Мінімальна ж пенсія для цієї категорії буде не менше, ніж 3 тисячі грн, однак за умови, що пенсіонер має повний страховий стаж. Якщо ж його недостатньо, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.