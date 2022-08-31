Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Кременчук, Споживач

Роз'яснення ПФУ: чи виплачують пенсію у разі переїзду за кордон та коли зросте розмір пенсій

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 258

 

Серед мільйонів тих, хто виїхав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення росії, чимало пенсіонерів

Багато з тих українців, що виїхали за кордон через війну, є пенсіонерами. І тому їх цікавить, чи будуть їм виплачувати пенсію за межами нашої України та як довго?

Відповідні роз’яснення надає Пенсійний фонд України на своєму офіційному сайті.

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

– Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, – зазначили у ПФУ.

З 1 вересня мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2 027 грн, а зросте до 2 093 грн вона лише у грудні. Розмір середньої пенсії в Україні за офіційними даними сягає 4 437 грн.

Щодо максимальної пенсії, то її розмір складає 20 270 грн, а розраховувати на неї можуть лише ті, хто сплачував страхові внески із зарплати більш ніж 50 тисяч грн за сучасними мірками.

Втім, є пенсіонери, у яких розмір пенсії зросте з 1 жовтня - це українці, яким виповнилось 70 та більше років. Вони будуть отримувати доплату до пенсії у 300 грн. Мінімальна ж пенсія для цієї категорії буде не менше, ніж 3 тисячі грн, однак за умови, що пенсіонер має повний страховий стаж. Якщо ж його недостатньо, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Пенсіоний фонд пенсії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх