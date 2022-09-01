Що сталося у Кременчуці та районі за минулу добу та що змінилося для громадян з 1-го вересня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 372

Резонансних подій та важких злочинів у районі не було

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була доволі спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів не трапилось.

Про це зранку повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

А розпочав свій брифінг очільник району з привітання дітей, їх батьків та вчителів з початком нового навчального року.

- Сьогодні всі діти мали піти до школи, а у школах проходити святкові лінійки, присвячені Дню знань. Але через війну у більшості шкіл такі лінійки не відбудуться. Проте вітаю усіх дітей, їх батьків та вчителів з початком нового навчального року, яким би не був формат навчання. У школах діти отримуватимуть знання, які в майбутньому знадобляться їм для відбудови України, - зазначив Олег Лєднік.

За його словами, можливо саме через підготовку дітей до 1 вересня, вчора у Кременчуцькому районі було доволі спокійно. Громадяни лише тричі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Жодного випадку скоєння домашнього насильства у районі не зафіксовано, як і наркозлочинів.

За минулу добу поліцейські затримали 4-х водіїв за керування автомобілями напідпитку. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУАП.

Рятувальники ДСНС вчора не зафіксували жодної пожежі чи інших надзвичайних ситуацій.

Олег Лєднік нагадав, що з сьогоднішнього дня у Кременчуцькому районі, як і у всій Полтавській області, змінюється час комендантської години – вона починається з 22.00 та продовжується до 5.00.