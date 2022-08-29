На Полтавщині збільшили тривалість комендантської години

Рада оборони області збільшила тривалість комендантської години в області з 1 вересня. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
- На Полтавщині змінюється тривалість комендантської години. З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 22.00 й триватиме до 5.00. Після чергових консультацій із правоохоронцями й військовими Рада оборони області ухвалила відповідне рішення.
Питання тривалості комендантської години розглянули за ініціативою правоохоронних органів, які звернули увагу на збільшення кількості правопорушень у вечірній час. Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше комендантська година тривала з 23.00 до 5.00.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер