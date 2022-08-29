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Готуйте ковдри: «Нафтогаз» попередив про зниження температури в оселях на 3-4 градуси

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 257

 В приміщеннях буде встановлена температура на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму

На українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, а температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму. Про це заявив голова державного «Нафтогазу» Юрій Вітренко виданню The Guardian, повідомляє Громадське. 

При цьому опалювальний сезон планують розпочати пізніше і закінчити раніше.

Голова «Нафтогазу» порадив українцям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче як -10°С.

Вітренко пояснює, що проходження опалювального сезону залежить від міжнародних партнерів України, які мають надати кошти для імпорту 4 мільярдів кубометрів газу, а також від того, чи не відбуватимуться непередбачувані обставини, такі як знищення росією газової інфраструктури або подальше скорочення постачання газу до Європи.

Нині, за його даними, Україна видобуває близько 60% необхідного їй газу всередині країни, а решту імпортує у своїх сусідів з ЄС за ринковими цінами.

Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу. Вітренко каже, що, на його думку, її союзники розуміють необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримає кошти, бо «дуже важко бути впевненим під час війни».

Нагадаємо, днями начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що Полтавщина готова до опалювального сезону на 80 %

Кременчук йде альтернативним шляхом запуску опалення замість зруйнованої російським військом ТЕЦ. Дмитро Лунін запевнив, що всі процеси узгоджені з урядом, обласною та місцевою владою, кошти на виконання необхідних робіт є. 

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: опалювальний сезон 2022-2023 газ тепло
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