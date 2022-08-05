«Це буде найскладніша зима, але ми впораємось», - Лунін про опалювальний сезон

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 730 Коментарів: 2

Область готується до різних сценаріїв на опалювальний сезон, у тому числі - до економії, втім він все ж таки має розпочатись. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Це буде найскладніша зима, але я впевнений, що ми впораємось, - сказав Лунін.

За його даними, 60% котелень області підготовлені до опалювального сезону, ресурси в країні є.

Втім, готуються до всіх можливих сценаріїв. У той же час змінювати санітарні норми (зменшення допустимої температури у приміщенні - ред.) не планують, проте закликають економити тепло - засклити вікна, зачиняти двері тощо.

Щодо Кременчука, наше місто йде альтернативним шляхом запуску опалення замість зруйнованої ТЕЦ. Дмитро Лунін запевнив, що всі процеси узгоджені з урядом, обласною та місцевою владою, кошти є.

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці