Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Кременчук, Споживач

«Це буде найскладніша зима, але ми впораємось», - Лунін про опалювальний сезон

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 730 Коментарів: 2

60% котелень області підготовлені до опалювального сезону

Область готується до різних сценаріїв на опалювальний сезон, у тому числі - до економії, втім він все ж таки  має розпочатись. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

- Це буде найскладніша зима, але я впевнений, що ми впораємось, - сказав Лунін.

За його даними, 60% котелень області підготовлені до опалювального сезону, ресурси в країні є. 

Втім, готуються до всіх можливих сценаріїв. У той же час змінювати санітарні норми (зменшення допустимої температури у приміщенні - ред.) не планують, проте закликають економити тепло - засклити вікна, зачиняти двері тощо. 

Щодо Кременчука, наше місто йде альтернативним шляхом запуску опалення замість зруйнованої ТЕЦ. Дмитро Лунін запевнив, що всі процеси узгоджені з урядом, обласною та місцевою владою, кошти є. 

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці

4
Автор: Олеся Данилова
Теги: опалювальний сезон 2022-2023 Дмитро Лунін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

54
777:
Сьогодні, 16:08

С Богом...


1 0
249
StarПёр:
Сьогодні, 16:14

Цитата: 777

С Богом...

Бог просто обязан святым гневом испепелить паРашу до последнего русака. 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх