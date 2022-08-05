«Це буде найскладніша зима, але ми впораємось», - Лунін про опалювальний сезон

Область готується до різних сценаріїв на опалювальний сезон, у тому числі - до економії, втім він все ж таки має розпочатись. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його даними, 60% котелень області підготовлені до опалювального сезону, ресурси в країні є.
Втім, готуються до всіх можливих сценаріїв. У той же час змінювати санітарні норми (зменшення допустимої температури у приміщенні - ред.) не планують, проте закликають економити тепло - засклити вікна, зачиняти двері тощо.
Щодо Кременчука, наше місто йде альтернативним шляхом запуску опалення замість зруйнованої ТЕЦ. Дмитро Лунін запевнив, що всі процеси узгоджені з урядом, обласною та місцевою владою, кошти є.
Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер