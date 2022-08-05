Кременчужанин виростив на присадибній ділянці 200 рослин конопель

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На земельній ділянці 45-річного кременчужанина оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції області спільно зі слідчими Кременчуцького райуправління поліції знайшли близько 200 рослин конопель. Про це інформує Слідче управління ГУНП та

Управління боротьби з наркозлочинністю.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка правоохоронці вилучили нарковмісні рослини, розфасований канабіс, електронні ваги та саморобний пристрій для вживання наркотиків.

Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу. Слідчі, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, готують кременчужанину підозру у вчиненні наркозлочинів.

На даний час триває досудове розслідування за частиною 1 статті 309 (Незаконне виготовлення, зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин). За вирощування конопель без передбаченого на це дозволу суд може призначити від трьох до семи років позбавлення волі.