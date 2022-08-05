У трьох громадах Кременчуцького району навчання планується очним або змішаним

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 552

Сьогодні для багатьох жителів Кременчука та району одним з найактуальніших питань є початок освітнього процесу. Районна влада провела обстеження усіх 232 загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти Кременчуччини. Перевірка виявила, що 19 з них мають захисні споруди, а 33 мають найпростіші укриття.

Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

- На жаль, готові або обмежено готові лише 23 навчальні заклади, - зауважив він.

Також у районі проводилося опитування батьківських спільнот щодо форми організації освітнього процесу. І хоча його пройшли не всі громади, проте вже є певні результати.

У Горішньоплавнівській громаді, можливо, навчання буде змішаним. В Оболонській громаді батьки не проти очного навчання. В Пришибі також, скоріш за все, діти ходитимуть до школи.

- На сьогодні, з 12 громад очно або змішано будуть навчатися діти у 3 громадах, - додав Артем Даценко.