У трьох громадах Кременчуцького району навчання планується очним або змішаним

Сьогодні для багатьох жителів Кременчука та району одним з найактуальніших питань є початок освітнього процесу. Районна влада провела обстеження усіх 232 загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти Кременчуччини. Перевірка виявила, що 19 з них мають захисні споруди, а 33 мають найпростіші укриття.
Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
Також у районі проводилося опитування батьківських спільнот щодо форми організації освітнього процесу. І хоча його пройшли не всі громади, проте вже є певні результати.
У Горішньоплавнівській громаді, можливо, навчання буде змішаним. В Оболонській громаді батьки не проти очного навчання. В Пришибі також, скоріш за все, діти ходитимуть до школи.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер