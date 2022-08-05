У Кременчуці відбулася панахида за загиблими в ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 704 Коментарів: 1

Участь у спільній молитві взяли священнослужителі та миряни усіх християнських конфесій

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