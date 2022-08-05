У Кременчуці відбулася панахида за загиблими в ТЦ «Амстор»

5 серпня виповнилося 40 днів із моменту ракетної атаки з боку росії на торговельний центр «Амстор». О 12.00 навпроти входу до зруйнованої будівлі відбулася загальна панахида за усіма невинними жертвами теракту.
До спільної молитви долучилися священнослужителі та миряни усіх християнських конфесій.
Нагадаємо, що на 9 день вбивства росіянами цивільних мешканців Кременчука також відбулася загальна панахида за усіма безневинно вбитими 27 червня. Спільну заупокійну молитву провело духовенство Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер