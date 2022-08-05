На прожитковий мінімум не прожити: озвучили реальний розмір

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 887

Реальний прожитковий мінімум в Україні у 2,6 раза більший за той, який встановили законотворці. Він становить близько 6,5 тисяч гривень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Оксану Жолнович, Міністерку соціальної політики.

- За нашими оцінками, приблизно у 2,6 раза більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, - менший за реальний, - заявила міністерка.

За її словами Кабмін працює над наповненням бюджету, щоб у грудні планово підвищити прожитковий мінімум. Для традиційного його підвищення наступного року міністерство враховуватиме нинішній рівень інфляції. При цьому, влада поки не планує кардинального перегляду стандартів, задля наближення прожиткового мінімуму до реального.

- Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану. Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби, – прокоментувала Оксана Жолнович. - Надалі потрібно провести реформу системи прожиткового мінімуму та відв'язати його від нехарактерних виплат.

Нагадаємо, що з 1 липня прожитковий мінімум складає 2508 гривень на одну особу в розрахунку на місяць (узагальнений показник).