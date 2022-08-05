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Екснардепа Шепелєва визнали винним в організації вбивства голови набради «АвтоКразБанку»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 734

 

Всього 19 років минуло...

Суд у Києві визнав колишнього нардепа Шепелєва винним в організації замовного вбивства голови наглядової ради «АвтоКразБанку» Сергія Кириченка, яке сталося у 2003 році. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора колишнього нардепа визнали винним та засудили за вчинення умисного вбивства (ч. 3 ст. 27, п. п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначили покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, окрім житла.

Прокурори у суді довели, що народний депутат України V та VI скликань організував умисне вбивство голови наглядової ради «АвтоКразБанку», яке було вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Таким чином, будучи на той час власником закритого акціонерного товариства, народний обранець усував конкурента у сфері надання банківських послуг.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Крім того, наразі Київський апеляційний суд переглядає вирок Деснянського райсуду Києва стосовно цього колишнього народного депутата від 7 серпня 2020 року, яким його визнали винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та втечу з-під варти (ч. 2 ст. 369 та ч. 2 ст. 393 КК України) та засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: АвтоКразБанк вбивство суд нардеп
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