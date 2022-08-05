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Освіта, Україна, Світ

Стало відомо, хто з російських письменників залишиться у шкільній програмі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 392

 

Це будуть ті автори, чия творчість або вони самі тісно пов’язані з Україною

У шкільній програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною. Про це в ефірі національного телемарафону сказав керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко, передає «Суспільне».

- Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах, - розповів Юрій Кононенко.

Тож у програмі залишаться Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнецов, Ілля Ільф та Євген Петров, а також Михайло Булгаков зі своїм твором «Собаче серце». На заміну російських письменників у програму включать більше європейських, американських та азійських авторів.

- Дуже великої кількості нових творів, які включені в програму, не буде. Якщо раніше деякі твори вивчалися для додаткового читання, тобто діти якщо хотіли, то читали їх, то деякі з них переведені в текстуальне вивчення. Тобто масового включення творів не буде, кістяк програми залишається так, як є... Наприклад, якщо говорити зовсім про нове, то Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Дуже багато письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах тепер вивчатимуться в курсі шкільної зарубіжної літератури, - додав керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bigkyiv.com.ua
Теги: освіта література МОН Росія письменник
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