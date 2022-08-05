Кременчужани та жителі району почали отримувати пенсії за серпень

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 146

«Укрпошта» розпочала доставляти серпневі пенсії українцям, які отримують їх готівкою. На сьогодні це 13.5 млрд грн. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

На виплату пенсій через поштові відділення «Укрпошта» держава спрямувала 3,5 млрд грн. Ще 10 млрд грн профінансованих на сьогодні виплат, пенсіонери вже отримали на свої банківські картки.