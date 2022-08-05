В аварії на Полтавщині загинула 19-річна дівчина, а однорічна дитина отримала травми

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5 серпня близько 13.00 на автодорозі Київ-Харків (поблизу села Зеленківка Чутівської громади) зіткнулися легковик Skoda Octavia під керуванням 26-річного водія та спеціалізованого вантажного автомобіля ГАЗ-3309, за кермом якого був 47-річний чоловік. Таку інформацію надало Полтавське райуправління поліції та СУ ГУНП.

Унаслідок аварії 19-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Ще одну пасажирку, однорічну дівчинку, з травмами ушпиталили до дитячої міської клінічної лікарні.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини події.