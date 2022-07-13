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Кременчук

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 165

 

Держава й область зроблять усе, щоб жителі Кременчука були з теплом

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці. Про це повідомив премєр-міністр Дмитро Шмигаль. 

- Під час візиту на Чернігівщину відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні. Тут зруйновано 15 об’єктів. Пошкодження дійсно суттєві, тому Уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими.

Також ми виділяємо 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ. Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів. Ці кошти від Уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло, - йдеться у повідомленні.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зауважив, що держава виділяє на відновлення Кременчуцької ТЕЦ 100 млн грн, також кошти виділить і область. 

- Зі свого боку ми з облрадою домовилися закласти ще 100 млн грн в обласному бюджеті, щоб відновити теплопостачання у співфінансуванні з державою, - повідомив Дмитро Лунін. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчуцька ТЕЦ
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