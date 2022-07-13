У боях загинув боєць з Кременчуччини Дмитро Бєліков

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9 липня у боях за Україну загинув 32-річний Дмитро Бєліков з Горішніх Плавнів Кременчуцького району. За даними видання Горішні Плавні Онлайн військовий загинув поблизу Білогорівки, що у Луганській області.

Дмитро народився у Горішніх Плавнях 5 грудня 1989 року. Протягом юнацтва навчався в міській школі №4 та у Кременчуцькому ліцеї-інтернаті імені Макаренка. Після здобуття середньої освіти вступив до політехнічного технікуму на факультет “Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”, де здобув кваліфікацію техніка-механіка. З 2017 року Дмитро працював у Цеху безрейкового транспорту Полтавського ГЗК водієм автотранспортних засобів.

Дмитро Бєліков був мобілізований для боротьби із російськими загарбниками 13 квітня 2022 року. Під час виконання службового обовʼязку загинув у бою 9 липня 2022 року.