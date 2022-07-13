В «ДНР» готуються до розстрілу військових ЗСУ: один з засуджених пов'язаний з Полтавщиною

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 179

У самопроголошеній "ДНР" планують розстріляти іноземних військових, які воювали на боці ЗСУ. Про це сьогодні, 13 липня, заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Він зазначив, що наразі триває оскарження вироків першої інстанції у апеляційному порядку. Якщо до кінця липня суд не скасує попередні вироки, то трьом іноземцям, серед яких є і полтавець марокканського походження, загрожує смертна кара. Про це повідомляє полтавське видання PTV .

Пушилін вже натякав, що британців мають стратити. Також майже одразу після початку переговорів про включення іноземців до списку на обмін він поставив під сумнів перспективу передачі цих військових на підконтрольну Україні територію.

Терористична організація ("ДНР") звинувачує іноземних військових в участі у бойових діях на боці України та міжнародному тероризмі.

Варто зауважити, що британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Брагіма Саадуна звинуватили в участі в бойових діях у складі українських збройних формувань, не як іноземних військових, а як найманців. Також, у Генпрокуратурі самопроголошеної ДНР повідомили, що отримані свідчення дозволили встановити їхню причетність до скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 34 ст. 323 та ст. 430 "Найманство" КК ДНР. Тож, за характером та складом злочинів їх засудили до найвищої міри покарання — смертної кари через розстріл. Нині усі троє оскаржують судові вироки, але надії на справедливий суд у них немає.

Так, цього тижня Ейден Аслін телефоном попередив близьких, що на нього незабаром чекає розстріл. Окрім цього, він розповів, що окупанти стверджують, що для його порятунку нічого не робиться та щодня нагадують йому про страту. Нагадаємо, що іноземні військові офіційно уклали контракти з ЗСУ та до повномасштабного вторгнення встигли кілька років прослужити у лавах іноземних батальйонів ЗСУ. Так, британець Ейден Аслін мав одружитися на початку цього квітня. У 2018 році він переїхав з англійського Ньюарку в Україну до своєї дівчини. А трохи згодом вступив до лав ЗСУ, став морським піхотинцем та отримав подвійне громадянство. Підрозділ, у якому служив Аслін з лютого обороняло Маріуполь від російських окупантів тому на власне весілля Ейден Аслін не прийшов.

21-річний марокканець, етнічний бербер Саадун Брагім поїхав до України у 2019 році в надії на краще життя та подалі від безробіття всередині своєї Батьківщини. Дістатися до Полтави хлопцю допомогла його родина, яка спільними зусиллями зібрала 100 доларів на квиток. Протягом року Саадун вивчав російську мову на спеціальних курсах для іноземців, а після чого успішно склав іспити та вступив до Київського політехнічного інституту на факультет авіаційних та космічних систем. Втім, закінчити навчання він так і не зміг. У 2021 році Саадун Брагім підписав трирічний контракт і подався служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.

А колишній британський солдат Королівського англійського полку, а згодом менеджер з перероблення відходів Шон Піннер, за словами родичів, переїхав в Україну разом із дружиною, а згодом підписав контракт із ЗСУ. Трирічний контракт Піннера мав скінчитися наприкінці цього року. Шон не планував його продовжувати контракт та хотів займатися виключно гуманітарною роботою. Однак в його плани втрутилася війна. У будь-якому випадку, попри вимоги міжнародного права, згідно з якими росія має поводитися з іноземними військовими як із військовополоненими Росія стверджує, що іноземці не є комбатантами та не мають права на статус військовополонених. В свою чергу, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України зазначають, що цей показовий процес потрібен "ДНР" як своєрідний акт погрози та залякування інших іноземців, які нині воюють на українському боці. Експерти не виключають, що сфабрикована "донецька справа" може стати вмотивованою "підставою" для запровадження смертної кари самою як на території росії, так і в окупованому Криму та тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Також, нагадаємо, що на сьогодні у полоні на території самопроголошених "Л/ДНР" перебувають двоє американських військових: Олександр Дрюке та Енді Х'юн, які місяць тому потрапили в російський полон під Харковом. Наразі відомо, що 39-річний Дрюке, який служив в Іраку, і 27-річний Х'юн приєдналися як добровольці до однієї з регулярних частин ЗСУ. У полон вони потрапили в першу декаду червня і вважаються першими американськими військовослужбовцями, які потрапили в полон у зоні конфлікту в Україні.