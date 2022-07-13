Хочеш миру – готуйся до війни: У Кременчуці навчають піхотній тактиці

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 490

Спортивний одяг, величезне бажання та дві години вільного часу - кожен кременчужанин може долучитися до навчання військовій справі

- Хочеш миру – готуйся до війни. Якщо ви хочете, щоб війна залишалася якомога далі від наших домів, потрібно до цього готуватися, - розповів в.о. командира ДФТГ 12 Ярослав Панаско.

У Кременчуці з початку російсько-української війни (2014 року) проводили різноманітні військові вишколи та практики з надання домедичної допомоги. Одним з тих хто організовував військові вишколи був Ярослав Панаско. Й зараз у Кременчуці розгорнули центр, де знайомлять цивільних з азами піхотної тактики.

На сьогодні у Кременчуці та районі зареєстровано близько 30 добровільних формувань територіальних громад, третина з яких активні. Одна з таких ДФТГ 12, яку очолює Ярослав Панаско.

- Тут 90 % люди цивільні, є військові - інструктори з Національної гвардії. Люди, які проводять заняття мають переважно бойовий досвід. Основні напрямки навчання – піхотна тактика. У який би род військ людина не потрапила, усім потрібна піхотна тактика. Даємо основи піхотної тактики та тактичної медицини. Якщо людина буде це розуміти, потім на якогось спеціаліста перевчитися буде не проблемно, - зазначив в.о.командира ДФТГ 12 Ярослав Панаско.

«Кременчуцький Телеграф» разом з колегами-журналістами спробував на собі пройти курс молодого бійця.

Для цього необхідно мати бажання, близько двох годин вільного часу та спортивний зручний одяг (штани та кофта з довгими рукавами). Вік, стать, рівень вашої підготовки та освіченості у військовій справі значення не мають. На тренування можуть навіть долучитися неповнолітні, єдине, що вони не зможуть до повноліття долучитися до лав добровільних формувань територіальних громад. Й варто зауважити, що навчання - безкоштовне.

Люди на навчанні різноманітні, кожен сюди прийшов з різною метою. Хтось, щоб підготуватися та потрапити до лав ЗСУ, хтось для загального розуміння, хтось навчитися нового.

Шикування й за мить інструктор знайомить нас з завданнями, які на практиці будемо вивчати. Поки інша група на кубиках вивчала, як правильно зупинити колону техніки загарбників, ми вправлялися зі зброєю.

Теоретичні знання та практичні навички - дві різні речі. Навіть якщо в руках тримаєш дерев'яну зброю або спеціальну страйкбольну. Як правильно тримати зброю, як перекласти з одно плеча на інше, як правильно переміщуватися, працювати у парі та використовувати укриття. Навіть як правильно переставляти ноги та одночасно вправлятися з побратимом й при цьому контролювати зброю. Про це та багато іншого вам розкажуть інструктори.

На відміну Другої світової війни змінюються особливості ведення бою. Сьогодні як йде «зачистка міст» українські військові стикаються коли поруч з ними залишається або навіть стоїть поруч цивільне населення. Або постійне виснаження наших бійців та напружені бої, які тривають тижнями - у такому випадку військові намагаються використовувати опори або рукою робити додаткову опору. Ці та інші військові секрети вам розкажуть та покажуть на вишколі.

Як долучитися: зателефонувати 097-910-6014 або написати у групу ДФТГ-12 .