Елітну коноплю та марихуану вирощували на Полтавщини

На Полтавщині поліція викрила наркогрупу, яка займалася незаконним вирощуванням елітних сортів конопель та виготовленням марихуани
Чотирьох мешканців Полтавщини (троє чоловіків та жінка) підозрюють в організації підпільного вирощування рослин конопель, а також у виготовлені та збуті особливо-небезпечного наркотичного засобу. Слідчими обласної поліції вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів на суму близько 1,5 мільйона гривень.
У процесі реалізації оперативних заходів та слідчих дій виявили кілька теплиць у різних населених пунктах області зі штучними умовами для культивування нарковмісних рослин та ємності із саджанцями
Під час санкціонованих обшуків за адресами вирощування рослин, виготовлення та зберігання наркотиків, а також проживання фігурантів слідчі вилучили близько 3 кілограмів готового канабісу, понад півсотні конопель, пакунки з насінням, полімерні зіп-пакети для сортування марихуани, тепличне устаткування, лабораторне обладнання, гроші та мобільні телефони. Вилучені речові докази спрямували на судові експертизи. На даний час приймається процесуальне рішення про вручення спільникам підозр у скоєнні наркозлочинів, а також щодо обрання їм запобіжних заходів.
Слідчим управлінням ГУНП області розслідується кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель, вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту) Кримінального кодексу України. Здійснюються заходи зі встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до незаконної діяльності.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер