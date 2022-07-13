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Надзвичайні новини

Елітну коноплю та марихуану вирощували на Полтавщини

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 392

 

Здійснюються заходи зі встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до незаконної діяльності

На Полтавщині поліція викрила наркогрупу, яка займалася незаконним вирощуванням елітних сортів конопель та виготовленням марихуани

Чотирьох мешканців Полтавщини (троє чоловіків та жінка) підозрюють в організації підпільного вирощування рослин конопель, а також у виготовлені та збуті особливо-небезпечного наркотичного засобу. Слідчими обласної поліції вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів на суму близько 1,5 мільйона гривень.

У процесі реалізації оперативних заходів та слідчих дій виявили кілька теплиць у різних населених пунктах області зі штучними умовами для культивування нарковмісних рослин та ємності із саджанцями

 

Під час санкціонованих обшуків за адресами вирощування рослин, виготовлення та зберігання наркотиків, а також проживання фігурантів слідчі вилучили близько 3 кілограмів готового канабісу, понад півсотні конопель, пакунки з насінням, полімерні зіп-пакети для сортування марихуани, тепличне устаткування, лабораторне обладнання, гроші та мобільні телефони. Вилучені речові докази спрямували на судові експертизи. На даний час приймається процесуальне рішення про вручення спільникам підозр у скоєнні наркозлочинів, а також щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідчим управлінням ГУНП області розслідується кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель, вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту) Кримінального кодексу України. Здійснюються заходи зі встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до незаконної діяльності.

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Автор: Альона Душенко
Теги: наркотики
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